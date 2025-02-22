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Зеленский поговорил со Стармером на фоне публикаций о «тройном ударе»

  • 22.02.2025, 17:48
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Зеленский поговорил со Стармером на фоне публикаций о «тройном ударе»
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер (Getty Images)

Лидеры обсудили совместные шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером. Следующая неделя будет активной, поэтому лидеры обсудили совместные шаги.

«Как всегда, продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером», - рассказал в своем телеграм-канале Зеленский.

По его словам, Европа должна быть за столом переговоров по окончанию войны и формированию прочных гарантий безопасности.

«Безопасность Украины неотделима от безопасности Европы. Согласовали наше военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной», - констатировал он.

Президент Украины добавил, что Великобритания и ее народ являются одними из крупнейших сторонников Украины и Украина это очень ценит.

Отметим, что вчера британская газета The Telegraph опубликовала статью про тройной удар Стармера по России.

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