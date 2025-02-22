Зеленский поговорил со Стармером на фоне публикаций о «тройном ударе»
- 22.02.2025, 17:48
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Лидеры обсудили совместные шаги.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером. Следующая неделя будет активной, поэтому лидеры обсудили совместные шаги.
«Как всегда, продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером», - рассказал в своем телеграм-канале Зеленский.
По его словам, Европа должна быть за столом переговоров по окончанию войны и формированию прочных гарантий безопасности.
«Безопасность Украины неотделима от безопасности Европы. Согласовали наше военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной», - констатировал он.
Президент Украины добавил, что Великобритания и ее народ являются одними из крупнейших сторонников Украины и Украина это очень ценит.
Отметим, что вчера британская газета The Telegraph опубликовала статью про тройной удар Стармера по России.