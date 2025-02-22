закрыть
22 февраля 2025, суббота, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Угадайте, что отмечено на контурной карте

8
  • 22.02.2025, 17:56
  • 3,434
Угадайте, что отмечено на контурной карте

Интересный тест на эрудицию.

Географы привыкли работать с картами, но даже они не всегда могут сразу определить, что именно на них отмечено. В этом тесте перед вами контурная карта с необычной отметкой, и ваша задача — догадаться, что она обозначает, отмечает «Вокруг света».

Это может быть что угодно: места с самой высокой температурой, ареалы редких животных, маршруты знаменитых экспедиций или даже области, где люди живут дольше всех.

Чтобы пройти этот тест, не обязательно быть экспертом — достаточно включить логику и внимательность.

Так что же изображено на этой карте?

Напишите свой ответ в комментариях.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане