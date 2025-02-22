Угадайте, что отмечено на контурной карте 8 22.02.2025, 17:56

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Интересный тест на эрудицию.

Географы привыкли работать с картами, но даже они не всегда могут сразу определить, что именно на них отмечено. В этом тесте перед вами контурная карта с необычной отметкой, и ваша задача — догадаться, что она обозначает, отмечает «Вокруг света».

Это может быть что угодно: места с самой высокой температурой, ареалы редких животных, маршруты знаменитых экспедиций или даже области, где люди живут дольше всех.

Чтобы пройти этот тест, не обязательно быть экспертом — достаточно включить логику и внимательность.

Так что же изображено на этой карте?

Напишите свой ответ в комментариях.

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