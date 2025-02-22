Власти решили забрать акции ряда предприятий и банков

Власти решили забрать акции ряда предприятий и банков2
- 22.02.2025, 18:07
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Среди них — Чижовский рынок.
«Правительство» распорядилось забрать у местных властей и госорганизаций акции некоторых банков и организаций, формально они перейдут в собственность Беларуси. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Зеркало».
До 1 июля 2025 года акции ряда банков и предприятий, принадлежащие регионам и госорганизациям, должны перейти в собственность государства. Среди них — доли в «Белагропромбанке», Чижовском рынке, Минской овощной фабрики, Оршанском льнокомбинате.
Кроме того, в список для передачи в собственность Республики Беларусь входят акции «Белинвестбанка», «Беларусбанка», «Технобанка», а также «БНБ Банка», которые принадлежат местным исполкомам из разных регионов и госорганизациям.
Также государство получит акции «Сбер Банка», которые сейчас находятся в распоряжении «Минсктранса», агентства «Минск-Новости» и местных органов власти.
В дополнение к этому 635 752 акции «Белинвестбанка», принадлежащие самому банку, тоже перейдут в собственность государства — общая стоимость этих бумаг превышает 19 тыс. рублей.
К той же дате все находящиеся в собственности государства акции «Белинвестбанка» будут переданы Госкомитету по имуществу. В списке девять акционеров, крупнейший из которых — Белорусский государственный университет. Он передаст акции на сумму 240 тыс. рублей.