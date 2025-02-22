Со следующей недели Украина начнет работу над соглашением о редкоземах с США 5 22.02.2025, 18:11

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Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

С начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых и гарантии безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Стефанчук отметил, что украинское правительство с понедельника начнет работу экспертной группы над подписанием соглашения о редкоземах с США.

Он сказал, что Украина готова работать с партнерами по полезным ископаемым страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности.

Спикер Верховной Рады также отметил, что его страна намерена вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит с США.

В то же время Стефанчук напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам совместно разрабатывать украинские ископаемые в рамках своего «плана победы» в сентябре прошлого года.

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