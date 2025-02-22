«Путин боится внутренних последствий» 2 22.02.2025, 18:23

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Российский правитель не намерен останавливать боевые действия.

Российский диктатор Путин не хочет заканчивать войну против Украины. Он будет затягивать столько, сколько сможет. Ведь так называемый глава Кремля боится возвращения в Украину тех, кто воевал на фронте.

Дело в том, что это подорвет его рейтинг, и Путин это понимает. Такое мнение «24 Каналу» озвучила председатель благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

- То, что Путин не хочет заканчивать войну – это очевидный факт. Он будет тянуть кота за хвост. У него есть очень много причин не заканчивать войну. Он не хочет возвращения в Россию всех, кто воюет. Ему их нечем там занять. Это подорвет его рейтинг. Он все это понимает, – сказала она.

Кроме того, в среде российских командиров, командиров среднего звена, скорее всего, будут новые бунтари, которые будут недовольны. В частности, они будут не согласны с окончанием войны.

- Эти люди уже сейчас не нравятся Путину. Он совсем не хочет их возвращения, поэтому долго будет всем выкручивать руки. Ему в любом случае не понравится подготовка к выборам в Украине, сами выборы, их результаты. Он снова их не признает. Это все надолго. Но мне кажется, что будет несколько снижаться темп путинской кровожадности, – предположила Романова.

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