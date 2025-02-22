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«Путин боится внутренних последствий»

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  • 22.02.2025, 18:23
  • 1,862
«Путин боится внутренних последствий»

Российский правитель не намерен останавливать боевые действия.

Российский диктатор Путин не хочет заканчивать войну против Украины. Он будет затягивать столько, сколько сможет. Ведь так называемый глава Кремля боится возвращения в Украину тех, кто воевал на фронте.

Дело в том, что это подорвет его рейтинг, и Путин это понимает. Такое мнение «24 Каналу» озвучила председатель благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

- То, что Путин не хочет заканчивать войну – это очевидный факт. Он будет тянуть кота за хвост. У него есть очень много причин не заканчивать войну. Он не хочет возвращения в Россию всех, кто воюет. Ему их нечем там занять. Это подорвет его рейтинг. Он все это понимает, – сказала она.

Кроме того, в среде российских командиров, командиров среднего звена, скорее всего, будут новые бунтари, которые будут недовольны. В частности, они будут не согласны с окончанием войны.

- Эти люди уже сейчас не нравятся Путину. Он совсем не хочет их возвращения, поэтому долго будет всем выкручивать руки. Ему в любом случае не понравится подготовка к выборам в Украине, сами выборы, их результаты. Он снова их не признает. Это все надолго. Но мне кажется, что будет несколько снижаться темп путинской кровожадности, – предположила Романова.

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