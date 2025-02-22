Во сколько сейчас обойдется участок под Минском?
- 22.02.2025, 18:35
Итоги земельного аукциона.
В четверг состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt рассказал об итогах торгов.
На аукцион были выставлены три лота — земельных участка в деревнях Прилепская Усяжка, Рудня и Лужки.
Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624 883 004 801 000 192 расположен в д. Прилепская Усяжка на ул. Подгорной в водоохранной зоне реки Усяжа. Площадь земельного надела составляет 9,37 сотки. Имеется возможность подведения к объекту строительства электричества и газа.
Лот был оценен в 25 000 рублей. На него претендовал 1 человек. Участок продан единственному заявителю за 26 250 рублей, или 8 050 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Лот № 2 – участок № 1 с кадастровым номером 624883008501000104 расположен в д. Рудня. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подведения к дому электроснабжения.
Лот оценен в 15 000 рублей. Купить участок пожелали 3 человека. Земельный надел удалось реализовать за 34 600 рублей, или 10 610 долларов.
Лот № 3 — участок с кадастровым номером 624 883 005 601 000 192 находится в д. Лужки на ул. Подгорной, 23 Б и предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный надел насчитывает 5 соток. Из коммуникаций есть только подъездная дорога.
Лот оценен в 5 000 рублей, продан на аукционе за 5 250 рублей, или 1 610 долларов. Купить участок пожелал один человек.
Организатором аукциона выступил Озерицко-Слободской сельсовет. Он расположен в 19 километрах от Минска по московскому направлению и граничит с Усяжским, Заболотским сельсоветами Смолевичского района, а также с Колодищанским и Боровлянским сельсоветами Минского района.