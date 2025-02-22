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В Польше отреагировали на возможное отключение Starlink в Украине

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  • 22.02.2025, 18:54
  • 1,672
В Польше отреагировали на возможное отключение Starlink в Украине

Именно Польша оплачивает спутниковый интернет для Украины.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что не считает возможным отключение в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, которые оплачивает польская сторона.

Об этом он написал в соцсети X.

Гавковский отметил, что Польша передала Украине приобретенные терминалы Starlink и будет и дальше платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины.

«Я не могу себе представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт по коммерческой услуге, стороной которой является Польша», – добавил вице-премьер Польши.

Пост Гавковского появился после сообщения агентства Reuters о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

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