В Польше отреагировали на возможное отключение Starlink в Украине

В Польше отреагировали на возможное отключение Starlink в Украине2
- 22.02.2025, 18:54
- 1,672
Именно Польша оплачивает спутниковый интернет для Украины.
Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что не считает возможным отключение в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, которые оплачивает польская сторона.
Об этом он написал в соцсети X.
Гавковский отметил, что Польша передала Украине приобретенные терминалы Starlink и будет и дальше платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины.
«Я не могу себе представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт по коммерческой услуге, стороной которой является Польша», – добавил вице-премьер Польши.
Пост Гавковского появился после сообщения агентства Reuters о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.