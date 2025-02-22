На БелЖД повышается уровень секретности и происходят новые кадровые перестановки 22.02.2025, 19:04

В «высшем» руководства разыгралась паранойя.

В «высшем» руководстве БелЖД продолжает развиваться паранойя, результатом которой становится всё более повышающийся уровень секретности деятельности во всех направлениях и на всех уровнях, в том числе там, где она вовсе не нужна, отмечает. «Сообщество железнодорожников Беларуси»

Реализация на БЖД политики запугивания работников и нагнетания атмосферы страха продолжается уже пять лет.

Для более эффективного осуществления этого на предприятиях и в руководстве всех уровней внедряются представители силовых ведомств Беларуси в качестве соглядатаев, контролирующих действия начальников и направляющих их в сторону постоянного и непрекращающегося «закручивания гаек».

Такая должность, как «заместитель начальника по организации безопасного обеспечения жизнедеятельности» (что бы это ни значило), имеется на каждом предприятии. А непосредственно в управлении БЖД есть целый заместитель начальника с дубовыми ветками на лацканах пиджака, по факту являющийся назначенным «сверху» кгбшником, «присматривающим за порядком».

Для ещё большего повышения безопасности и создания из БЖД «закрытого предприятия нового уровня» была организована и введена в структуру управления абсолютно новая, ранее не существовавшая ни в какой форме, служба — Служба информационной безопасности.

Данная служба, похоже, «эволюционировала» из введённого ранее на унитарном предприятии «Главный расчетный информационный центр» БЖД (ИРЦ) отдела информационной безопасности, возглавляемого, как ни странно, выходцем из центрального аппарата КГБ Латевым А.Е.

Службу информационной безопасности управления БЖД с 15 января 2025 года возглавил Савчик Евгений в соответствии с приказом начальника БЖД Веренича В.Е. № 77к от 13.01.2025.

В официально публикуемых сведениях отмечается, что Савчик Е.В. родился в 1983 году в г. Мядель Минской области. Имеет высшее образование. На БЖД появился с января 2022 года в качестве заместителя, а затем первого заместителя начальника службы информационных технологий (НИТ) управления БЖД.

Этим официальная информация о данном субъекте ограничивается.

Но, как не трудно догадаться, этот новоявленный железнодорожный начальник ранее никакого отношения к железной дороге не имел.

Вся его предыдущая деятельность была связана с Марьиногорской 5-ой отдельной бригадой специального назначения (войсковая часть 89417). А в 2016 году он уже являлся военнослужащим войсковой части 10091, которая представляет собой ничто иное, как центральный аппарат КГБ Беларуси.

Стоит также отметить, что, несмотря на то что служба информационной безопасности была создана с самого начала 2025 года, информация о ней отсутствует во всех справочниках, так же как и информация о её основных направлениях деятельности, структуре и численности сотрудников. По всей видимости, эта служба является ещё и секретной.

В общем, своё присутствие на руководящих должностях БЖД сотрудники КГБ планомерно и неуклонно расширяют.

Вероятно, именно с этим фактом связано то, что всё больше и больше накладывается ограничений на доступ к информации о деятельности БЖД. Эта тенденция обретает маразматические черты. Например, доступ к сведениям по эксплуатационной работе и соответствующим цифрам по перевозкам ограничили даже тем работникам, которым по должностным обязанностям необходимо иметь их под рукой в оперативном режиме.

Ну а получение информации из специализированных информационных систем БЖД стало привилегией крайне ограниченного круга руководящих работников, лояльность которых пока не находится под подозрением.

Данное обстоятельство вызывает закономерные вопросы у исполнителей о порядке выполнения ими своей работы с учётом того, что требования к её качеству и оперативности у начальников нисколько не снизились, а, наоборот, стали только выше. Но, как говорится, «проблемы индейцев вождя не волнуют…»

Следующим новшеством «в верхах» БЖД стала отмена проведения еженедельных селекторных совещаний с участием руководителей всех предприятий и организаций. Такая же участь ждёт и итоговые совещания по результатам работы за месяц.

Можно было бы подумать, что это оптимизация «совковых атавизмов» — желание по любому поводу и без проводить различные планёрки и совещания с непременной взбучкой подчинённых. Но нет. Эта мера — дань нагнетаемой секретности и желание максимально скрыть все возможные результаты деятельности, а также планы предстоящей работы. С этой целью все необходимые совещания планируется проводить только в оффлайн-формате, так сказать «с глазу на глаз», чтобы максимально сузить круг присутствующих и исключить «лишние уши».

Также с этой же целью — сокрытие всего и вся — приказ «О мерах по обеспечению устойчивой работы Белорусской железной дороги в 2025 году», который традиционно ежегодно имеет один и тот же номер — №1Н, планируется перевести в разряд документов «для служебного пользования» (ДСП).

Стали ли подобные действия руководства БЖД следствием замечания со стороны заместителя премьер-министра Республики Беларусь Сивака А.А., сделанного на заседании технико-экономического совета БЖД по итогам работы за 2024 год, о том, что в эфир озвучиваются цифры и данные, которые, по его мнению, являются коммерческой тайной, или результатом действий железнодорожных кгбшников, направленных на предотвращение разглашения вообще любой информации — вопрос, имеющий один ответ. По всей видимости, это совокупность всех предположенных мотиваций, отражающая общую обстановку и тенденции не только на БЖД, но и в целом по стране. Действуют по принципу: «лучше запретить, ограничить и скрыть по максимуму».

Кроме того, явно прослеживается проводимая подготовка «зачистки информационного поля» перед предстоящими воинскими перевозками в рамках запланированных на этот год (совместных учений https://charter97.org/ru/news/2025/2/20/630552/) вооружённых сил Беларуси и России.

И всё по этим же причинам введено ещё одно «интересное новшество» для железнодорожников. Теперь абсолютно любое совещание, планёрка, рабочая встреча и тому подобное, на которых предполагается присутствие начальника БЖД и/или любого из его заместителей, должны проводиться при условии отсутствия у всех участников каких-либо средств связи (мобильных телефонов).

Даже самые рядовые должностные лица БЖД отмечают, насколько сложнее и напряжённее стало работать. Присутствие сотрудников КГБ пронизывает все сферы деятельности и проникает во все уголки БЖД, фактически парализуя работу.

Тяжело не заметить, что фактически весь процесс управления и кадровой политики отдан в руки этих навязанных надсмотрщиков. Ну а руководители все свои решения обязательно согласовывают с этими «безопасниками» и беспрекословно выполняют все их рекомендации.

Как мрачно шутят железнодорожники: раз уж менты и «чекисты» без необходимых знаний лезут во все железнодорожные сферы, то может, пускай бы они садились за диспетчерские пульты и организовывали движение поездов, исходя из своих, несомненно, компетентных знаний отрасли…

На фоне имеющего место расширения штата этих нахлебников всё чаще стали «проскакивать» сведения о планируемой оптимизации численности штата управления БЖД. Начальник БЖД Веренич В.Е. высказал недовольство по поводу излишнего количества сотрудников этой структуры.

По всей видимости, текущее финансовое положение БЖД не позволяет содержать такое количество персонала, а новые структуры, вроде Службы информационной безопасности, требуют расширения и достойной заработной платы её работникам, а также дорогостоящих технических средств.

Видимо, поэтому в качестве вариантов изыскания резервов денежных средств рассматриваются сокращение численности Центра управления перевозками БЖД (в том числе диспетчерского персонала), перевод работы диспетчеров на четырёхсменный режим работы, снижение размера или даже полная отмена премиальных выплат.

Естественно, что подобные заявления (хоть и неофициально, но всё же) должностного лица не вызывают оптимизма и энтузиазма у подчинённых. Недовольство простых работников растёт, и, несмотря на то что пока все молчат, руководители отмечают напряжённость в коллективах.

В дополнение к нашей предыдущей публикации по теме кадровых изменений на БЖД информируем, что на должность начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности назначен Санжаровский Вячеслав.

До назначения на эту должность Санжаровский с 2023 года работал первым заместителем начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности, сменив уволенного с неё 03.02.2024 Приставко С.В.

Санжаровский В.В., 1983 г.р., г. Североморск Мурманской области, Россия. В 2005 году окончил Белорусский государственный университет транспорта по специальности «Организация движения и управление на транспорте», в 2009 году – Белорусский государственный экономический университет по специальности «Маркетинг».

С 2005 года — дежурный по станции Колядичи. С 2007 по 2008 год — инженер-технолог, инженер нормативной группы в УП «Минскжелдортранс» Минского отделения БЖД (НОД-1). С 2008 года переведён в управление БЖД, где занимал различные должности в службе грузовой работы и внешнеэкономической деятельности.

На протяжении всего трудового пути коллеги Санжаровского отмечают его не особо высокие морально-деловые качества, что, похоже, в текущей реальности, к сожалению, ценится и поощряется высшим руководством БЖД.

Ещё одним кадровым изменением на БЖД стало освобождение от должности заместителя начальника БЖД Якобсона Андрея.

Соответствующее постановление за номером 95 подписал премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 17.02.2025.

Отмечается, что Якобсон освобождён от должности в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь с формулировкой «по соглашению сторон».

В корпоративном разделе официального сайта БЖД Якобсон А.Л. пока ещё присутствует как заместитель начальника БЖД.

В качестве заместителя начальника БЖД Якобсон возглавлял такие направления деятельности, как организация работы и развития локомотивного и вагонного хозяйств, промышленных предприятий, материально-технического снабжения БЖД и входящих в её состав организаций.

На должность заместителя начальника БЖД Якобсон был назначен 31.07.2019 постановлением совета министров Республики Беларусь №498.

Якобсон родился в Гомеле в 1968 году. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и Академию управления при Лукашенко. С 1992 года работал в локомотивном депо Гомель (ТЧ-8, Гомельское отделение БЖД — НОД-4) помощником машиниста тепловоза и дослужился до должности заместителя начальника ТЧ-8 по ремонту. Работал по направлению в Гвинейской Республике. С 2008 года работал в ТЧ-8 на должностях инженера-технолога, заместителя начальника депо по ремонту. С 2011 года — заместитель начальника НОД-4, курировавший локомотивное и вагонное хозяйства. С 2015 до 2019 года занимал должность начальника ТЧ-8.

Очевидно, что люди с подобным послужным списком являются карьеристами и просто так, «по собственному желанию», не покидают такие высокие должности в структуре БЖД. В данном случае можно предположить, что имеет место продолжающаяся «большая чистка» в руководстве БЖД, начавшаяся с приходом на должность начальника Веренича В.Е., который, по всей видимости, продолжает избавляться от неугодных ему личностей и формировать так называемую «свою команду».

В качестве замены Якобсону, по некоторым данным, уже рассматривается «земляк» Веренича — действующий начальник Барановичского отделения БЖД Владимир Быцкевич. Этот выбор вполне очевиден, учитывая текущие тенденции в кадровой политике БЖД и требования к морально-этическому облику руководителей.

В пользу варианта реализуемых «тотальных чисток» среди руководства БЖД выступает прослеживающееся со стороны даже «невооружённым взглядом» очевидное желание Веренича максимально выслужиться перед действующей властью, показывая своё рвение и «боевой настрой».

По всей видимости, где-то на горизонте «замаячила» перспектива в виде какой-то освобождающейся «сладкой» должности в руководстве страны, на которую претендует Веренич.

Что это за должность, в настоящее время можно только попытаться предположить. Так, например, 62-летний заместитель премьер-министра Республики Беларусь А.А.Сивак, дискредитировавший себя связью со «звездой БЖД 2024 года» Дулубом П.М., на одном из совещаний у Лукашенко был отмечен последним в негативном свете. Учитывая это, не исключено, что именно на место Сивака метит Веренич в своём стремлении как можно скорее покинуть «тонущий корабль» в виде БЖД.

Помимо этого не стоит исключать версию о так называемой коррупционной составляющей. В соответствии с этой «составляющей» чиновников стараются увольнять раньше, чем за ними придут «люди в погонах» прямо в рабочий кабинет, портя тем самым репутацию предприятию. Тем более что формальным основанием для того, чтобы предложить Якобсону уволиться «по соглашению сторон», послужили какие-то упущения с его стороны (вероятнее всего, надуманные), допущенные при организации приобретения нового тягового подвижного состава.

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