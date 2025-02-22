Ученые рассказали, как омолодить мозг всего за 35 минут в неделю 1 22.02.2025, 19:13

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В исследовании участвовало 90 тысяч человек.

Недавнее исследование Университета Джона Хопкинса показало, что даже минимальная физическая активность может принести значительную пользу нашему мозгу. Ежедневные пятиминутные упражнения могут существенно снизить риск развития деменции, предлагая более доступный и простой подход к ее профилактике. Особенно полезным такие нагрузки оказались для пожилых людей, пишет StudyFinds (перевод - «Фокус»).

В исследовании, опубликованном в Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine и проведенном под руководством Амаля Ванигатунга, кандидата наук и эпидемиолога из Университета Джона Хопкисна, изучающего физическую активность, учеными были проанализированы данные почти 90 000 взрослых в возрасте около 63 лет. Участники носили наручные устройства для объективного измерения уровня их активности.

Результаты показали, что всего 35 минут умеренных физических упражнений в неделю на 41% снижают риск развития деменции. Это противоречит общепринятым рекомендациям о целых 150 минутах умеренной активности в неделю и подтверждает мнение о том, что небольшие упражнения все равно лучше, чем их полное отсутствие, хотя ученые уже выяснили способ, как легко повысить их эффективность.

Деменция, характеризующаяся серьезным снижением когнитивных способностей, влияющим на повседневную жизнь, затрагивает миллионы людей во всем мире, и, по прогнозам ученых, к 2050 году число таких случаев утроится. В одних лишь Соединенных Штатах этим заболеванием страдают около семи миллионов человек, в том числе примерно треть людей в возрасте 85 лет и старше. Это заболевание сильно влияет как на больных, так и на тех, кто за ними ухаживает.

Для пожилых людей, особенно с ограниченными возможностями здоровья, выполнение стандартных рекомендаций по физическим упражнениям может оказаться сложной задачей. Однако данное исследование показывает, что даже умеренная физическая активность, такая как бодрая ходьба, садоводство, танцы, езда на велосипеде или плавание, может обеспечить защиту от снижения когнитивных способностей.

Подобные занятия усиливают приток крови к мозгу, уменьшают воспаление и способствуют росту новых клеток мозга, что в совокупности способствует улучшению здоровья мозга. Примечательно, что в исследовании было отмечено, что защитный эффект физических упражнений от деменции проявлялся независимо от степени слабости организма участников. Это означает, что даже люди с ограниченными возможностями передвижения могут извлечь пользу из включения небольших физических нагрузок в свой распорядок дня.

Такие простые действия, как прогулка до почтомата, работа по дому или сидячие упражнения, могут стать эффективными шагами на пути к сохранению когнитивных функций, считают авторы.

Включение регулярной физической активности в повседневную жизнь не только поддерживает здоровье мозга, но и улучшает общее самочувствие и работу всего организма. Это исследование показывает, что каждое движение имеет значение, и даже минимальные физические нагрузки могут привести к значимому улучшению нашего здоровья.

Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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