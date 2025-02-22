The Hill: Слова Трампа в адрес Украины разделили Республиканскую партию 8 22.02.2025, 19:26

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Однопартийцы критикуют президента США.

В пятницу, 21 февраля, президент США республиканец Дональд Трамп продолжил свои нападки на президента Украины Владимира Зеленского, усугубив первый реальный раскол внутри Республиканской партии за время своего второго срока в Белом доме, пишет The Hill (перевод — zn.ua).

В последние дни со стороны Трампа в адрес Зеленского звучал ряд резких заявлений.

Во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена Вашингтон делал большой акцент на том, что прекращение полномасштабной войны против Украины, начатой Россией в феврале 2022 года, может наступить лишь на условиях, с которыми согласится Киев.

Но ряд заявлений Трампа за последние дни заставил некоторых обычно приверженных ему республиканцев выразить несогласие.

«Путин и Россия, безусловно, являются агрессором в этом конфликте. Это просто факт», – сказал лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун.

- Она (война – ред.) должна закончиться на условиях, которые принесут длительную стабильность и мир. Это значит, что Путин не должен уйти с победой, - заявил сенатор-республиканец Джон Кертис, добавив, что он, как и Трамп, хочет прекращения войны.

Контуры дебатов показывают большие линии разлома, все еще заметные в Республиканской партии, которую Трамп в значительной степени взял под свой контроль.

Во внешней политике «ястребиные» республиканцы с более традиционными взглядами все еще имеют значительное влияние, особенно в Сенате. Их мировоззрение в целом и взгляды на путинскую Россию в частности резко расходятся с изоляционизмом Трампа «Америка превыше всего».

Раскол распространяется и на консервативные СМИ, надежно поддерживающие Трампа в других вопросах.

Например, ведущий ток-шоу на консервативном радио Марк Левин в среду, 19 февраля, спросил, «почему Путин командует, хотя на самом деле он убивает людей, которые решаются бросить ему вызов».

«Украина не вторгалась в Россию. Россия вторглась в Украину… Что они (Украина – ред.) должны были делать? Перевернуться и притвориться мертвыми?», - добавил он, неявно критикуя Трампа.

Однако, как всегда, Трамп, похоже, не настроен отступать.

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