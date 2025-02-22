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В Беларуси изменят требования к банковским картам и расчетам по ним

  • 22.02.2025, 19:44
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В Беларуси изменят требования к банковским картам и расчетам по ним

Нововведения вступят в силу уже весной.

В Беларуси внесены изменения в Инструкцию, которой регламентируется осуществление операций с банковскими карточками.

Вот самое важное, что теперь содержится в этом документе:

- Белорусские банки обязали выпускать в обращение карточки на физических носителях только с чипом стандарта EMV.

- Банки будут обязаны обеспечивать возможность использования многофакторной аутентификации для держателей карточек при оплате товаров и услуг в интернете.

- Для информирования клиента о проведенных с использованием карточки операциях банки должны будут предварительно получать согласие клиента на оказание такой услуги. При этом услуга информирования может быть платной или бесплатной.

- Банки также обязаны будут сообщать клиентам об ограничении перечня, сумм и (или) количества операций, осуществляемых с использованием карточек, а также об изменении списка стран и регионов, в которых введены ограничения на использование карточек. Кстати, сейчас некоторые белорусские банки делают это добровольно.

- До заключения договора банк должен будет проинформировать клиента об уголовной ответственности за распространение реквизитов карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам (статья 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов»

Нововведения вступят в силу с 22 мая этого года.

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