В Беларуси изменят требования к банковским картам и расчетам по ним
- 22.02.2025, 19:44
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Нововведения вступят в силу уже весной.
В Беларуси внесены изменения в Инструкцию, которой регламентируется осуществление операций с банковскими карточками.
Вот самое важное, что теперь содержится в этом документе:
- Белорусские банки обязали выпускать в обращение карточки на физических носителях только с чипом стандарта EMV.
- Банки будут обязаны обеспечивать возможность использования многофакторной аутентификации для держателей карточек при оплате товаров и услуг в интернете.
- Для информирования клиента о проведенных с использованием карточки операциях банки должны будут предварительно получать согласие клиента на оказание такой услуги. При этом услуга информирования может быть платной или бесплатной.
- Банки также обязаны будут сообщать клиентам об ограничении перечня, сумм и (или) количества операций, осуществляемых с использованием карточек, а также об изменении списка стран и регионов, в которых введены ограничения на использование карточек. Кстати, сейчас некоторые белорусские банки делают это добровольно.
- До заключения договора банк должен будет проинформировать клиента об уголовной ответственности за распространение реквизитов карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам (статья 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов»
Нововведения вступят в силу с 22 мая этого года.