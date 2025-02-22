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Врачи рассказали о состоянии здоровья госпитализированного с пневмонией папы Франциска

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  • 22.02.2025, 19:49
Врачи рассказали о состоянии здоровья госпитализированного с пневмонией папы Франциска

Понтифик пробудет в больнице еще как минимум неделю.

На пресс-конференции в римской больнице Джемелли члены команды медиков, которые занимаются лечением папы Римского Франциска рассказали, что он пробудет в больнице еще как минимум неделю.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Vatican News.

По словам медиков, папа Франциск «не под угрозой смерти», но он также не полностью «вне опасности».

Врачи также рассказали, что папа не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя все еще имеет проблемы с дыханием и поэтому может двигаться лишь ограниченно.

В то же время, врач рассказал, что понтифик сидит в кресле прямо, работает и, как всегда, шутит.

Отвечая на вопрос журналиста, чего они больше всего боятся, врачи отметили, что существует риск того, что микробы из дыхательных путей Папы могут попасть в его кровь и вызвать сепсис.

При этом один из врачей выразил уверенность, что понтифик в какой-то момент покинет больницу и вернется в свою резиденцию, хотя его хронические респираторные проблемы останутся.

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