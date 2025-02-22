На белорусском аукционе продают «супер редкую» и «уникальную» монету

На белорусском аукционе продают «супер редкую» и «уникальную» монету1
- 22.02.2025, 20:15
Сумму за нее просят не маленькую.
На аукционе продают российскую денгу 1732 года. Сумму за нее просят не маленькую, а тех, кто сомневается в подлинности монеты, просят просто «не участвовать в аукционе», пишет «Зеркало».
Как утверждает автор объявления, монета настоящая, не подделка. Помимо года изготовления у денги есть еще одна особенность — над годом чеканки только одна черта. Обычно такие моменты были с двумя чертами в середине.
Именно поэтому конкретно эта «уникальная, не описанная в каталогах». Правда, ни о каких подтверждениях подлинности документах в тексте речь не идет. Но у самого автора объявления, вероятно, сомнений нет. «Она существует!» — восторженно пишет он в заголовке.
«Передатировка? Брак? Ошибка чеканки?» — рассуждает о возможных причинах неточности владелец монеты. И указывает минимальную ставку за лот — 10 770 рублей. Впрочем, он согласен и на «разумный торг» или обмен.
Получить в коллекцию монету за почти 11 тысяч рублей желающих пока не нашлось. Аукцион заканчивается уже 24 февраля, а за этот лот еще не сделали ни одной ставки. Всего объявление просмотрели 19 раз, а 14 человек добавили его в избранное.