В Венгрии прошел первый протестный марш работников юстиции 22.02.2025, 20:26

Они требовали гарантировать независимость судебной власти.

Несколько тысяч венгерских судей, работников судебной системы и их сторонников в субботу, 22 февраля, прошлись маршем в центре Будапешта, требуя гарантировать независимость судебной власти.

Об этом передает «Европейская правда» со ссылкой на Telex.

Протест организовала Ассоциация венгерских судей – неправительственная организация, представляющая интересы работников юстиции.

Участники выступают против договоренности правительства с Национальным советом судей Венгрии в декабре 2024 года.

Протестующие утверждают, что эта договоренность ставит под угрозу независимость судебной власти.

Они прошли маршем от площади Лайоша Кошута к зданию Министерства юстиции Венгрии, держа в руках плакаты «Правда не продается!» и «Независимость судей – ваша безопасность!»

По данным Telex, небольшой протест в поддержку судей также состоялся в городе Сегед, в нем приняли участие около 100 человек.

После возвращения к управлению в Венгрии в 2010 году Виктор Орбан столкнулся с критикой за ослабление демократических институтов, в частности судебной системы, часто конфликтуя с Европейским Союзом по вопросам верховенства права.

Брюссель уже заморозил миллиарды евро в фондах ЕС для Венгрии из-за ее отступления от демократических стандартов.

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