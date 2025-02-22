Эксперт: Украина готова нейтрализовать любые агрессивные действия Лукашенко 2 22.02.2025, 20:42

Украинская разведка следит за подготовкой «Запада-2025».

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции 15 февраля сделал два заявления о Беларуси.

Первое: Беларусь сегодня — это плацдарм для нового наступления России. Возможно, Москва попытается атаковать Европу. Второе: граница безопасности Европы должна проходить по восточным границам Беларуси и Украины.

Прокомментировать эти заявления сайт Charter97.org попросил военного эксперта, директора New Geopolitics Research Network и эксперта украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся:

— Известная информация, что Россия и Беларусь готовят проведение учений «Запад-2025». По нашей информации, Россия может вводить в Беларусь различное количество войск под прикрытием этих учений, поэтому украинская разведка внимательно за этим следит. Если будет более 15 тысяч, значит, Россия готовит боевую операцию.

Если менее 15 тысяч, то вряд ли у русских получится проводить какие-то операции против Украины или других стран.

Беларусь постоянно находится под нашим очень внимательным контролем. Если там будут какие-то агрессивные движения, то Украина абсолютно готова их нейтрализовать.

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