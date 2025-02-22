Техника сломалась на следующий день после гарантии - можно ли вернуть деньги 1 22.02.2025, 21:12

1,608

Объяснил юрист.

Бытовая техника и электроника, безусловно, дорогостоящие товары. Поэтому такие приобретения белорусы обычно планируют. Технику от поломок берегут, а если неисправности случаются после истечения срока гарантии — переживают. «Точка» узнала у юриста, можно ли вернуть деньги за сломавшиеся приборы и как это сделать.

Гарантированные законом 30 дней

Разбираемся, как поступить, если при первом осмотре товара видимых дефектов не обнаружено, но спустя время они все же проявились.

Ситуация номер один: после покупки некачественного товара прошло меньше 30 дней.

— Если вы приобрели товар ненадлежащего качества, то имеете право на его возврат или обмен в течение 30 дней с момента покупки. В таком случае следует обратиться к продавцу с требованием о возврате или замене. Вместе с заявлением необходимо представить подтверждающие документы, такие как чек или гарантийный талон, — объяснил магистр права, юрисконсульт Белoрусского общества защиты потребителей Александр Александрóвич.

Чтобы все прошло гладко, покупателю нужно написать заявление в нескольких экземплярах. Себе нужно оставить тот, где стоит отметка от продавца. Она подтверждает, что магазин изделие принял.

Ситуация номер два: недостатки обнаружились спустя 30 дней с момента покупки.

В таких случаях за покупателем остается право на бесплатный ремонт (по гарантии). Заменят же товар или вернут деньги только в случае существенных дефектов.

Какие документы понадобятся

Чтобы воспользоваться возможностью гарантийного обслуживания, важно сохранить документы на технику. Это может быть чек, гарантийный талон и др. С ними нужно обратиться в сервисный центр или к продавцу.

— В большинстве случаев сервисный центр, уполномоченный производителем, принимает товары на гарантийный ремонт. Вам нужно будет представить документы и товар, — отметил Александр.

Возврат денег

Все обращения юрист рекомендует оформлять в письменном виде, ведь именно это поможет подтвердить собственные слова в случае спора с продавцом.

В процессе ремонта может выясниться, что изделие некачественное. Тогда у покупателя есть возможность потребовать замену на аналогичный товар или возврат денежных средств.

— Если изделие не подлежит ремонту либо стоимость ремонта превышает 30% и более от стоимости товара, можно получить соответствующий акт или заключение, подтверждающее это, и на его основании обратиться за возвратом денег, — резюмировал Александр.

Два года на доказательство брака

Ситуация номер три: гарантия производителя истекла.

Законодательство дает покупателю два года, в течение которых можно предъявить претензии к качеству товара. Если за это время обнаружился дефект, а гарантийный срок на товар истек, потребитель самостоятельно обращается за проведением экспертизы. При заключении, что повреждение возникло не по вине покупателя, затраты на экспертизу компенсирует продавец или изготовитель.

В период же гарантийного срока провести экспертизу или оценку качества также обязан продавец (изготовитель).

Куда обратиться за экспертизой

В Беларуси экспертизу могут провести как коммерческие, так и государственные организации — например, Судебно-экспертная коллегия, Госкомитет судебных экспертиз.

Стоимость манипуляций может варьироваться в зависимости от типа оборудования и сложности проверки, уточнили в обществе потребителей. Актуальные расценки в организации лучше уточнить заранее, начинаются они примерно от 600 рублей. Документы об экспертизе советуем сохранить на долгое время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com