Зеленский провел переговоры с лидерами четырех государств 1 22.02.2025, 21:26

1,636

Он отметил важность тесной координации между Украиной и европейскими партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции, в ходе которых выразил благодарность за их поддержку Украины. Об этом сообщает офис президента Украины.

В беседе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом глава украинского государства поблагодарил за военную помощь и подтвердил ожидания по поводу дальнейших поставок самолетов F-16 в этом году. Лидеры стран согласились, что никакие международные решения не могут приниматься без участия Украины и Европы.

Президент Зеленский также отметил важность совместной работы по укреплению военного потенциала как залога безопасности для Украины и всего европейского региона.

В ходе беседы с премьер-министром Албании Эди Рамой были обсуждены европейские дипломатические инициативы, совместные проекты и актуальные события. Зеленский подчеркнул важность присутствия европейских стран в переговорах по безопасности, а также поблагодарил Албанию за ее поддержку и помощь Украине.

В разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Владимир Зеленский отметил, что Европа должна быть полноправным участником переговорного процесса по достижению справедливого мира и созданию эффективных механизмов безопасности. Лидеры обсудили дальнейшие шаги военного взаимодействия и скоординировали мероприятия на ближайшую неделю, которая, по словам президента Украины, будет насыщенной.

Президент Украины также провел переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны рассмотрели вопросы расширения двустороннего сотрудничества, совместных европейских инициатив и усиления оборонного потенциала Украины. Зеленский выразил надежду на активное сотрудничество с Грецией в рамках ее непостоянного членства в Совете Безопасности ООН и отметил важность реализации ключевых международных инициатив для укрепления стабильности и безопасности в Европе.

Зеленский поблагодарил всех лидеров за поддержку и отметил важность тесной координации между Украиной и европейскими партнерами в сфере безопасности, обороны и дипломатии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com