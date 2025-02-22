В Минске в Дроздах повторно сбывают дом

В Минске в Дроздах повторно сбывают дом4
- 22.02.2025, 21:35
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Его площадь — 871 «квадрат».
В Минске в Дроздах на продажу повторно выставили шикарный дом. Ранее в 2023 году его предлагали приобрести за 2,75 млн долларов. Но сейчас владельцы недвижимости «скромничают» — не указали ее цену, а описание дома в размещенном объявлении весьма лаконичное, пишет «Зеркало».
Дом находится в переулке Агатовом. Это те самые Дрозды-1 (не Веснинка), которые застраивались в середине 2000-х. Как сообщается в объявлении, общая площадь этого коттеджа — 871 «квадрат», жилая — почти 600 метров. Стены выполнены из газосиликатных блоков. Участок — 15 соток.
«Коттедж, микрорайон Радужный (Дрозды). Собственник. Газосиликатные блоки 50 см, утеплен 10 см. 12 комнат (6 спальных), 4 санузла, бассейн, сауна, бильярд, настольный теннис. Три этажа и подвал», — указано в объявлении. Его автор уточнил, что все остальные подробности готов обсудить по телефону. Актуальная стоимость дома не указана в объявлении. Фотографий, как выглядит недвижимость изнутри, также немного.
Как сообщалось в 2023 году, на первом этаже — прихожая с гардеробной, кухня, гостиная с камином на дровах, кабинет со встроенным сейфом, санузел и терраса с видом на сад и выходом во двор.
Второй этаж делился на два крыла — хозяйский и гостевой. Здесь были спальня с эркерной зоной, большая гардеробная комната площадью больше десяти метров, ванная комната с окном, джакузи, санузел, кабинет с выходом на балкон и три гостевые комнаты.