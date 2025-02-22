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Зеленский сделал заявление о Путине и гарантиях безопасности для Украины

  • 22.02.2025, 22:22
Зеленский сделал заявление о Путине и гарантиях безопасности для Украины

«Справедливость не должна быть пустым словом».

Европа, США и все другие партнеры Украины нуждаются в понимании, как гарантировать то, что российский диктатор Путин никого не сможет больше никого обмануть и РФ не будет нести гибель. Гарантии безопасности является тем, что объединяет большинство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

- Гарантии безопасности - это то, что объединяет абсолютное большинство. И Европа, Америка, и все украинские партнеры в мире нуждаются в общем понимании, как гарантировать, что Путин больше никого не сможет обмануть и что Россия не сможет нести гибель другим народам - всем, от Украины и Европы до Сирии и стран Ближнего Востока, Африки, - сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что за прошедшие 30 лет «мы увидели слишком много руин и смертей», вина за которые лежит именно на Российской Федерации. В частности, на ее армии, спецслужбах и наемниках.

- Мир нуждается в гарантиях, я благодарю всех за поддержку. И фактически со всеми партнерами сейчас мы говорим о гарантиях безопасности, о конкретных проявлениях поддержки: о действиях, о помощи, о решениях, о месседжах, - добавил глава украинского государства.

Он подчеркнул, что сейчас, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ, для всех украинцев важно, чтобы весь мир был с Украиной, был в сильной позиции, а также с фундаментальными целями и принципами Устава ООН относительно суверенитета наций, территориальной целостности каждого государства и защиты каждой нации мира от агрессии.

«Справедливость не должна быть пустым словом, и это важно для каждого народа», - резюмировал президент.

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