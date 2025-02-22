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Ватикан: Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии

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  • 22.02.2025, 22:35
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Ватикан: Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии

Понтифик перенес астматический криз.

У Папы Римского Франциска, который уже неделю в находится в больнице, произошел длительный астматический респираторный криз, его состояние оценивается как критическое, сообщает пресс-служба Ватикана.

88-летний Франциск уже в течение недели находится в больнице с пневмонией и сложной легочной инфекцией. После того, как тесты показали низкий уровень тромбоцитов, связанный с анемией, он получил переливание крови. Теперь же во время астматического криза он нуждался в высоком потоке кислорода.

- Святейший Отец продолжает быть бдительным и провел день в кресле, хотя чувствовал больше боли, чем вчера. На данный момент прогноз сохраняется, - говорится в сообщении.

Врачи Франциска считают, что ему придется пробыть в больнице по крайней мере до конца следующей недели. Они подчеркнули, что Папа Франциск не под угрозой смерти, но он также не полностью вне опасности.

Они предупредили, что основной угрозой, с которой может столкнуться глава католической церкви, является развитие сепсиса, серьезного заражения крови, которое может возникнуть как осложнение пневмонии. Но пока что этого не произошло.

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