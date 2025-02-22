Маск сделал заявление о работе Starlink в Украине
- 22.02.2025, 23:07
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Миллиардер ответил агентству Reuters.
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что никто не будет отключать Украине доступ к спутниковой системе Starlink.
Соответствующее заявление Маск сделал на своей странице в соцсети Х. Так он отреагировал на публикацию агентства Reuters, где утверждалось, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной системе, чтобы принудить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых, пишет «Униан».
«Это неправда. Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) как традиционные лжецы в новостях», – написал Маск.