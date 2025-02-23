Политолог: Трамп может говорить одно, думать — другое, а делать — третье 23.02.2025, 1:10

Стоит вспомнить его первую президентскую каденцию.

У президента США Дональда Трампа и ранее был отработан такой механизм — своеобразного заигрывания с различными диктаторами. Поэтому общение в российским диктатором Путиным — это не новинка. Об этом сегодня, 22 февраля, в эфире телеканала FREEДOM рассказал политолог Игорь Рейтерович.

- Если мы посмотрим на предыдущие истории Трампа, я помню, как во время первой своей президентской каденции Трамп рассыпался комплиментами лидеру Китая Си Цзиньпину. А потом через 40 минут после этого США начали самую крупнейшую торговую войну против Китая. То же самое у него было с Ким Чен Ыном. Поэтому очень важно понимать, что Трамп может говорить одно, думать — другое, а делать — третье, — отметил политолог.

По его мнению, сейчас по отношению к России Трамп использует принцип пряника.

- Трамп действительно хочет, чтобы российско-украинская война, по крайней мере, ее горяча фаза, поскорее закончилась. Потому что есть и другие проблемы, но решить из невозможно до тех пор, пока Россия атакует Украину. И он выбирает такой инструмент кнута и пряника. Сначала он выбросил кнут России — в плане санкций и т.д. А теперь у него в дело вступил пряник. Но есть большая вероятность, что через неделю Трамп сменить свою милость на гнев в отношении Российской Федерации, — объяснил политолог.

Он добавил, что Трампу с психологической точки зрения удобнее налаживать отношения с авторитарными правителями.

- Не с демократическими правителями. Трамп как раз представляет демократическую страну, но некая склонность к авторитаризму или волюнтаризму у него присутствует. Это не мои слова. Об этом массово пишет американская пресса. И главное — об этом пишут американские исследователи, которые занимаются вопросами политики, экономики и указывают на такие тенденции. Поэтому для Трампа проще говорить один на один. Он — любитель личностного формата. И те вещи, которые он говорит в отношении Путина, ожидаемы, — констатировал эксперт.

Что касается России, по мнению политолога, она умеет филигранно пользоваться теми слабостями, которые есть у Трампа.

- Сейчас и Путин, и его приближенные политики всячески льстят Трампу, обещая то, что изначально не смогут выполнить. Так не поступают лидеры демократических стран. Поэтому маятник может качнуться в другую строну — Трамп может очень сильно разочароваться в тех взаимоотношениях, которые пытается наладить с РФ. Потому Россия, знаете, как в поговорке: «сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит». Россия рано или поздно попытается Трампа «кинуть». Или выдвинет такие условия, которые Трамп априори выполнить не сможет, как бы он этого не хотел. Потому что это будет означать конец его карьеры. Это не примет мир и в первую очередь — США, — подытожил Игорь Рейтерович.

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