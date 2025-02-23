ЕС ищет способы конфисковать часть из $280 миллиардов замороженных активов РФ 23.02.2025, 4:03

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз ищет «более агрессивные» способы конфискации замороженных активов центрального банка России, поскольку блок пытается обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне возможного сокращения помощи со стороны США.

Об этом сообщает Bloomberg (перевод — nv.ua) со ссылкой на информированные источники.

По словам источников издания, чиновники ЕС обсуждают возможность использования этих активов в качестве залога для запланированной Международной комиссии по претензиям, которая будет определять компенсацию, которую РФ должна выплатить Украине. Если Москва откажется возмещать нанесенный ущерб, активы могут быть конфискованы.

Отмечается, что ЕС вместе со странами G7 и Австралией заморозили около 280 миллиардов долларов российских активов в виде ценных бумаг и наличных, преимущественно через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.

По данным Министерства финансов США, санкции против влиятельных российских лиц дополнительно заморозили активы на сумму около 58 миллиардов долларов, включая элитную недвижимость, яхты и частные самолеты.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и комиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке отметили, что ЕС должен рассмотреть все возможные варианты помощи Украине, в частности конфискацию российских государственных активов.

Среди вариантов, которые сейчас обсуждаются, — обязательства стран-членов ЕС изымать активы России в качестве компенсации за разрушение украинской энергетической инфраструктуры. Сейчас идет оценка правовых оснований для такого шага, включая возможные решения Международного уголовного суда и степень разрушительных последствий атак РФ.

Однако некоторые страны, в частности Германия и Франция, выступили против предложений о полной конфискации российских активов, опасаясь юридических и экономических последствий, а также влияния такого решения на международный статус евро.

На этой неделе Европейская комиссия сообщила послам ЕС, что 24 марта начнутся переговоры по созданию Комиссии по международным претензиям. Ее функционирование обсудят на встрече министров иностранных дел в понедельник. Комиссия станет частью механизма компенсации украинцам убытков, вызванных российской агрессией.

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