Подоляк: Встреча с Зеленским чрезвычайно важна для Трампа 23.02.2025, 6:06

Михаил Подоляк

Война в Украине определяет дальнейшее мировое устройство.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа обязательно состоится. Об этом 22 февраля в эфире телеканала FREEДОМ сообщил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

- Мы понимаем, что Соединенные Штаты хотят провести встречу, в том числе и с Путиным. Но мы видим, что сейчас США активно ведут консультативную работу с украинскими европейскими партнерами. В начале следующей недели в Вашингтоне будут и президент Франции Макрон и премьер Великобритании Стармер, — сказал Подоляк.

Что касается встречи Зеленского и Трампа, то она необходима и обязательно будет.

Безусловно, будет готовиться встреча и президента Украины с президентом США. Потому что война в Украине — это не какая-то абстракция, а это сегодня главный фактор, формирующий повестку дня, который будет определять дальше мировое устройство.

Потому что правила, которые были заложены после Второй мировой войны и существовали до распада СССР и даже после распада, прекратили свое существование. Нужно переписать эти правила, нужно сформировать новое понимание о том, в каком мире мы живем. И, конечно же, на этом пути встреча с господином Зеленским для Трампа чрезвычайно важна. И будут подготовительные мероприятия, — продолжил советник главы ОПУ.

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