У Трампа заявили, что до завершения войны в Украине осталась неделя

У Трампа заявили, что до завершения войны в Украине осталась неделя12
- 23.02.2025, 8:35
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Дату озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Президент США Дональд Трамп уверен, что сможет заключить соглашение о завершении российско-украинской войны в течение следующей недели. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет The Hill.
«Президент, его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе», — сказала Левитт.
По ее словам, советник по национальной безопасности Мэтт Уолтц будет работать над соглашением «круглосуточно» на этих выходных.
Левитт также подчеркнула, что министр финансов Скотт Бессент участвовал в обсуждении с украинской стороной предложенного соглашения по добыче полезных ископаемых.
«Когда речь идет о критических полезных ископаемых, это важная часть для президента. Это очень важно для президента, потому что это позволит вернуть американские налоги. И это также будет большим экономическим партнерством между Соединенными Штатами Америки и украинским народом, который восстанавливает свою страну после этой жестокой войны», — подчеркнула Левитт.
Напомним, 22 февраля издание Reuters обнародовало материал о том, что Украину отключат от Starlink, если не подпишет соглашение о редкоземельных ископаемых.
В этот же день Дональд Трамп заявил, что либо Украина подписывает соглашение по редкоземельным ископаемым, либо у Киева будут «проблемы».