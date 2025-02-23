СМИ: США представили Украине более жесткую редакцию соглашения о природных ресурсах 13 23.02.2025, 8:55

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Предлагается создать специальный фонд для управления ресурсами страны.

Киев 21 февраля получил от Вашингтона обновленный вариант соглашения по использованию природных ресурсов Украины. Об этом сообщает NV со ссылкой на пять источников, участвующих в редактировании документа. Как отмечает издание, новая версия оказалась значительно жестче по сравнению с первоначальным проектом, который ранее привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент.

Согласно обновленному проекту, предлагается создать специальный фонд для управления ресурсами Украины, однако контроль над ним должен полностью принадлежать американской стороне. Вашингтон настаивает на закреплении за США 100% собственности будущего фонда и предлагает распределить взносы в соотношении два к одному: украинская сторона будет вносить две трети поступлений от добычи полезных ископаемых, а США — одну треть, но в виде уже предоставленного вооружения. Предполагаемый размер фонда составит $500 млрд. Документ охватывает не только добычу минеральных ресурсов, но также газ и нефть, при этом будущие доходы от портовой деятельности в сделку не включены.

Американская сторона рассматривает соглашение исключительно как коммерческое и исключает из него обсуждение гарантий безопасности, пишет NV. Кроме того, США не берут на себя обязательств по инвестициям в украинскую экономику. В свою очередь, украинская сторона предлагает пересмотреть параметры фонда и закрепить в соглашении обязательное использование его средств исключительно для внутренних инвестиций в Украине.

По словам источников издания, в сложившихся условиях Украина, вероятно, будет вынуждена принять новые условия, поскольку отказ от подписания соглашения может усугубить и без того напряженные отношения между Киевом и Вашингтоном, обострившиеся после отказа Владимира Зеленского утвердить первый вариант документа.

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