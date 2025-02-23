А олени лучше Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

23.02.2025, 8:58

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иллюстративное фото

Россия провалила создание нового «кукурузника».

Очередные новости сверхдержавы, вроде провала создания нового «кукурузника» (легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал») уже давно не удивляют.

Подробности, которые приводит «Коммерсантъ», наглядно демонстрируют, куда за четверть века загнал «великий геополитик» страну, которая не в состоянии сделать даже планер для «кукурузника» , необходимого для для поставки пассажиров в труднодоступных регионах и для сельхозработ.

Такие же провалы у путинского царства с выпуском «Ростехом» среднемагистральных пассажирских МС-21, Ту-214.

Что уж говорить о космосе...

Источники издания рассказывают о проблемах с устойчивостью «Байкала»

(ЛМС-901) на малых скоростях, высоких усилиях на штурвале, а также о необходимости увеличения хвостового оперения, переноса хвостового колеса и переработки шасси. Короче, из-за «драматических ошибок», воздушное судно «фактически нужно собирать заново». Проектирование может быть заморожено или передано S7 Group.

В качестве временной альтернативы в программе поставок до 2030 года рассматривается ремоторизированный советский «кукурузник» Ан-2 (его модификация от «Русавиапрома» с американскими двигателями называется ТВС-2МС).

Возобновление производства необходимого для этого самолета советского двигателя ТВД-10Б (образца 1965 года, который выпускался в СССР для АН-28) обойдется, по оценкам Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в 1,8 млрд руб., в то время как доработка «Байкала», утверждают собеседники «Ъ», минимум в пять раз дороже. При этом сроки серийных поставок нового двигателя ВК-800 «пока под вопросом».

Минпромторгу РФ заказал создание «Байкала» еще в 2019 году, и с тех пор стоимость одного борта выросла почти в четыре раза — до 455 млн руб.!Государство выделило на запуск серийного производства в 2022 году 3,5 млрд рублей. Теперь Уральский завод гражданской авиации просит еще около 10 млрд руб. на его доработку в течениие пяти лет!

В общем «а в этот край таежный только самолетом можно долететь» реально было только при Советах. При развитом путинизме только на оленях. Они, как известно, лучше. А, учитывая реалии обложенной санкциями путиномики с ее нехваткой запчастей для лайнеров и постоянными их поломками, намного безопаснее для «пассажиров».

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