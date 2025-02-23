Рубио: ХАМАС будет уничтожен, если не освободит всех заложников 23.02.2025, 9:06

1,446

Марко Рубио

Госсекретарь США назвал одну из причин ультиматума.

Государственный секретарь США Марко Рубио резко осудил действия группировки ХАМАС, заявив, что она будет «уничтожена», если не освободит всех заложников, которые до сих пор удерживаются в секторе Газы.

Об этом он сообщил в своем обращении через социальную сеть X.

«Обращение ХАМАСа с заложниками, включая жестокое убийство семьи Бибас, еще раз подчеркивает их жестокость. Это является одной из причин, почему мы заявляем, что эти террористы должны немедленно освободить всех заложников или быть уничтоженными», — заявил Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Америка должна взять под контроль сектор Газа, а палестинцам следует переселиться в другие регионы. Марко Рубио поддержал этот план, подчеркнув, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группы ХАМАС.

«Сектор Газа должен быть очищен от ХАМАСа. Это единственный путь к стабильности и безопасности в регионе», — добавил государственный секретарь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com