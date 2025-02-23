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Белорус сделал замечание жене, а та начала метать в него ножи

  • 23.02.2025, 9:24
Белорус сделал замечание жене, а та начала метать в него ножи

Инциднт произошел в Лиде.

Все случилось в Лиде, сообщает приближенный к силовикам телеграм-канал. 43-летняя женщина была сильно пьяной. 51-летний супруг ей сделал замечание о том, что хватит пить.

Это замечание женщину разозлило. Она схватила кухонные ножи и стала угрожать мужу. Тот пошел к выходу из квартиры, но женщина стала метать ножи вслед.

Тогда мужчина позвонил в милицию. В отношении его жены возбуждено уголовное дело за угрозу убийством — это ст. 186 УК РБ. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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