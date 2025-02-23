Эксперт: Лукашенко склоняют к самоубийству 9 23.02.2025, 9:38

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Информация используется как инструмент давления на диктатора.

Историк и политический аналитик Александр Фридман рассказал о новой сложной ситуации, в которой оказался Лукашенко в связи с гипотетической сделкой с США.

— Очевидно, что Крис Смит был в Минске, и Лукашенко было важно не только отправить делегацию на переговоры, но и самому с ним поговорить. То есть заинтересованность со стороны Лукашенко есть. И это логично, — комментирует Александр Фридман на DW переговоры между Минском и Вашингоном.

В сегодняшней ситуации Лукашенко опасается, что война в Украине прекратится, кто знает, что там будет заключено, а он останется один на один с Российской Федерацией, потеряв для нее значение, и прижимать его будут гораздо сильнее.

Поэтому сделка с США, по мнению аналитика, могла бы стать для Лукашенко новой возможностью для маневра. Но есть одно «но».

— Лукашенко бы с удовольствием это сделал, но другой вопрос, насколько он готов на какие-то компромиссы, — поясняет Александр Фридман. — Это абсолютно верные требования, которые ведут к демократизации Беларуси, освобождению политзаключенных, но для Лукашенко это политическое самоубийство. Он же с 2020 года держится на репрессиях.

Если Лукашенко начнет выполнять эти требования, пусть даже за отмену санкций или их послабление, если просто начнет какую-то либерализацию, — это будет означать пилить сук, на который забрался. И мне кажется, что на политическое самоубийство Лукашенко после всего, что он пережил (особенно в 2020 году), не пойдет.

С другой стороны, отмечает аналитик, есть также огромный скепсис по поводу администрации Трампа и ее готовности действительно добиваться либерализации в Беларуси и освобождения политзаключенных.

— Дональд Трамп не проявил себя как борец за свободу и демократию. Боюсь, что судьба белорусских политзаключенных ему абсолютно безразлична. Он ведет свои геополитические игры, которые пока ничего не стоят, — поясняет Александр Фридман.

Аналитик также сделал свое предположение относительно того, почему, несмотря на замалчивание белорусской стороной, информация о сделке попала в западную прессу.

— Мне кажется, это свидетельствует о том, что слив был целенаправленный. Одна из причин — немножко нажать на Лукашенко, потому что то, как это описывается, ему не очень выгодно, не очень приятно, — считает Александр Фридман. — Поэтому белорусской государственной пропаганде нечего особо комментировать.

Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы продемонстрировать свою активность, Трампу очень важны публичные шаги. И что касается белорусских политзаключенных, то если в Вашингтоне решат, что с помощью этой темы можно будет обратить на себя внимание, улучшить свой имидж, привлечь к себе внимание, они могут и нажимать в этом направлении.

Аналитик считает, что на данный момент информация используется как инструмент давления на Лукашенко.

— Может быть, с прицелом на то, чтобы показать его патронам — а именно России и Китаю, что вот, смотрите, там идут какие-то консультации, какие-то переговоры и главное — Лукашенко проявляет интерес. А и Владимир Путин, и Си Цзиньпин прекрасно понимают, с кем они имеют дело. И понимают, что политическая верность — это не история Александра Лукашенко.

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