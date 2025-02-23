WSJ: Союзники США в Азии не доверяют Трампу 8 23.02.2025, 10:30

4,450

Дональд Трамп

Политик может заключить сделку Си Цзиньпином по спорным территориям.

Резкая смена политики Дональда Трампа в мирных переговорах с Россией по войне в Украине напугала некоторых чиновников в Азии и вызвала обеспокоенность по поводу приверженности США безопасности региона.

Как пишет The Wall Street Journal, в этом месяце произошло кардинальное изменение политики США по отношению к России, и администрация Дональда Трампа согласилась начать с Москвой прямые мирные переговоры, при этом исключив из них украину и ее европейских союзников. Такие действия обеспокоили союзников США в Азии, отмечает издание.

«На публике чиновники Тайваня, Филиппин, Японии и Южной Кореи, которые полагаются на США в своей обороне, выразили уверенность, что Вашингтон поддержит их в случае агрессии со стороны Китая или Северной Кореи. Однако в частном порядке некоторые чиновники выразили опасения, что Трамп может заключить какую-то сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по спорным территориям в Азии или позволить ядерной программе Северной Кореи оставаться угрозой», - говорится в статье.

С частности, Хулио С. Амадор III, работавший в офисе президента Филиппин в 2017 и 2018 годах, заявил, что недавние действия Вашингтона в отношении Украины расстроили часть силовых структур его страны. «В частном порядке ведутся разговоры, которые на самом деле показывают обеспокоенность», — сказал он.

Амадор сказал, что другие страны Юго-Восточной Азии, которые были более осторожны в отношении присоединения к США, возможно, переживают момент типа «я же говорил». Он сказал, что изменение политики США в Европе сигнализирует о том, что азиатские страны должны взять на себя ответственность за свою оборону.

Линн Куок, научный сотрудник Центра исследований азиатской политики Института Брукингса в Вашингтоне, сказала, что Трамп в конечном итоге может захотеть экономического урегулирования с Китаем и что его переориентация в Украине должна заставить союзников Америки в регионе передумать.

«Если Вашингтон готов заключить сделку с Путиным за счет Европы», — сказала она. - «Азия может только спросить, сделает ли она то же самое с Си за счет Азии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com