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Forbes: ВСУ остановили и отбросили российскую группировку «Центр» под Покровском

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  • 23.02.2025, 10:38
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Forbes: ВСУ остановили и отбросили российскую группировку «Центр» под Покровском

Россияне понесли потери в техники в соотношении 3:1.

Масштабное наступление российских войск приближается к завершению. И, возможно, только вмешательство США против Украины могло бы изменить нестабильное положение россиян, пишет Forbes.

В течение года после захвата руин Авдеевки на востоке Украины оперативная группировка войск «Центр», - одна из шести таких группировок вдоль линии фронта - медленно продвигалась в сторону города-крепости Покровск, расположенного примерно в 50 км к западу.

Силы этой группировки, численностью не менее 50 тысяч военных, большинство из которых входят в состав 41-й общевойсковой армии, наконец достигли окрестностей Покровска.

Однако это стоило им десятков тысяч солдат и потери не менее 2200 единиц техники, включая Т-80, сгоревший в эти выходные.

По словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, только в январе в районе Покровска было «нейтрализовано» около 15 тысяч российских военных.

Украинские потери в этом секторе значительно меньше после отступления поврежденных бригад из Авдеевки в феврале прошлого года.

Аналитик Naalsio подсчитал, что на Покровском направлении было уничтожено, повреждено или захвачено 2300 единиц российской техники, тогда как украинские потери составили лишь 700 единиц. Это свидетельствует о соотношении более трех к одному в пользу Украины.

Большие потери объясняют, почему российские войска смогли продвинуться к Покровску, но не захватить его. Этот город является ключевым укрепленным пунктом в длинной цепи фортификаций, простирающейся на север до Харькова.

«Оперативная группировка противника «Центр» на Покровском направлении в течение трех суток не продвигалась ни на одном из направлений и была вынуждена отступить с ранее занятых позиций на нескольких направлениях», - сообщили в Украинском центре оборонных стратегий.

«41-я общевойсковая армия не в состоянии продолжать наступление на север и северо-запад для выполнения основной задачи - охватить Покровск с запада и перекрыть путь на Павлоград».

Столкнувшись с трудностями, российские командиры обращают внимание на другие направления. «Основное внимание российское командование на театре военных действий сосредотачивает не на Покровске, а на близлежащих Новопавловском и Торецком направлениях», - отмечают в ЦДС.

Кроме того, 41-я армия может потерять свои сильнейшие подразделения, поскольку 90-ю танковую дивизию вероятно перебросят с Покровского направления на юг, в сторону Андреевки, где российские войска достигли определенных тактических успехов, согласно данным CDS.

Эта ситуация является негативным сигналом для российской военной кампании, поскольку одно из ее главных наступлений теряет динамику. В то же время положительным для россиян является то, что их командиры демонстрируют готовность адаптироваться к изменениям.

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