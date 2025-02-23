Алексей Протас набрал 100 очков в чемпионатах НХЛ 23.02.2025, 10:48

Впереди Протаса по результативности среди белорусов шесть человек.

В очередном матче Национальной хоккейной лиги самый результативный белорус нынешнего сезона Алексей Протас, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», забросил шайбу. Он достиг юбилейной отметки — 100 (36+64) очков в регулярных чемпионатах за карьеру, сообщает сайт НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» — 8:3. Протас забросил пятую шайбу своей команды: нападающего вовремя заметили на синей линии, он вошел в чужую зону и, не сближаясь полностью с вратарем, поразил цель выстрелом под перекладину.

Алексей проводит лучший сезон в карьере. В его активе в чемпионате — 2024/25 47 (23+24) очков в 56 матчах. Это второе место в команде. Кроме того, Протас имеет показатель полезности — +29. С такими цифрами он идет шестым в лиге. Всего в НХЛ нападающий сыграл уже 225 матчей. «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции — 82 очка после 56 игр (команды до плей-офф проведут по 82 матча).

Отметим, что Владислав Колячонок, который недавно пополнил ряды «Питтсбурга», пока не выходил на лед в составе «пингвинов».

Впереди Протаса по результативности среди белорусов шесть человек. Михаил Грабовский набрал в регулярных чемпионатах лучшей лиги мира 296 (125+171) очков, за ним идут Андрей Костицын — 222 (103+119), Руслан Салей — 204 (45+159), Егор Шарангович — 187 (95+92), Сергей Костицын — 176 (67+109) и Владимир Цыплаков — 170 (69+101).

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