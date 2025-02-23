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Bloomberg: Украина отказала Трампу в создании фонда на $500 млрд по ископаемым

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  • 23.02.2025, 10:51
  • 4,738
Bloomberg: Украина отказала Трампу в создании фонда на $500 млрд по ископаемым

Есть две причины такого решения украинских властей.

Украина отказалась от требования Соединенных Штатов создать фонд в размере 500 миллиардов долларов, который должен был бы стать частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли во владении полезными ископаемыми.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного украинского чиновника, который знаком с ходом переговоров. Этот фонд должен был бы компенсировать США помощь, которую они предоставляют Киеву с начала полномасштабного российского вторжения.

Украина утверждает, что фактическая сумма полученной от США помощи примерно в пять раз меньше суммы, которую США хотят получить в рамках соглашения о полезных ископаемых, и составляет более 90 миллиардов долларов.

Также собеседник Bloomberg заявил, что другой причиной отказа является отсутствие гарантий со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи.

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