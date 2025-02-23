Известная сеть ресторанов, работающая по всему миру, банкротится 2 23.02.2025, 10:55

3,440

Она известна из-за одной своей особенности.

Американская сеть ресторанов Hooters, известная по откровенной униформе официанток, скоро подаст заявление о банкротстве, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации агентства, сеть Hooters готовится подать заявление о банкротстве — это может произойти уже в течение двух следующих месяцев.

Сейчас менеджмент франшизы работает над планом реструктуризации своей деятельности. Документы, касающиеся банкротства, готовит юридическая фирма Ropes & Gray. Хотя отмечается, что «финального решения» компания еще не приняла.

При этом в июне 2024 года Hooters закрыли десятки «неэффективно работающих» ресторанов по всей территории США. В целом с 2018 года по сегодня количество заведений франшизы сократилось на 12%. Впрочем, от планов по расширению сеть все равно не спешила отказываться.

Hooters — сеть ресторанов, основанная в 1983 году. Она в первую очередь известна подбором официанток и их нарочито откровенной рабочей формой: целевой аудиторией заведений являются мужчины, поэтому и привлекали их традиционно сексуальными образами. За объективацию сотрудниц сеть нередко критиковали.

Например, юристка Эшли Джордан признавалась, что в юности работала в Hooters и это «помогло ей стать активисткой и феминисткой». В 2015 году научно-популярное издание The Conversation публиковало анализ исследований: оказалось, что женщины, работающие в ресторанах, где их объективируют, гораздо чаще сталкивались с приставаниями и нежелательным поведением от посетителей. А еще — приобретали комплексы по поводу своей внешности и, соответственно, были более склонны к депрессии.

В 2017 году Hooters даже предпринимали попытку измениться и запустили в США свой первый ресторан, в котором «не объективируют» женщин, а также пригласили на работу и мужчин тоже. Однако, похоже, план оказался все равно неудачным.

Американская сеть Hooters работает, помимо США, в десятках других стран. В разное время заведения сети открывались, например, в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Канаде, Китае и Сингапуре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com