Бессент: Экономическое партнерство выгодно и Украине, и США 23.02.2025, 11:20

Скотт Бессент

Cоглашение об ископаемых не предоставит Америке право владеть физическими активами.

Соглашение относительно редкоземельных ископаемых, которое предлагают США, будет способствовать восстановлению Украины после войны и не предусматривает экономического давления.

Об этом министр финансов США Скотт Бессент написал в статье, которую опубликовала Financial Times 22 февраля.

По его словам, фонд, в который будут идти доходы от ресурсов и других активов, ориентирован на длительную реконструкцию и развитие Украины.

«США не будут брать на себя владение физическими активами в Украине. И не будут обременять Украину большим долгом», – объяснил Бессент.

То, что у США будут экономические управленческие права в этих будущих инвестициях, по мнению Бессента, будут гарантировать прозрачность, подотчетность, корпоративность управления и правовые границы, необходимые для привлечения надежных частных инвестиций для послевоенного восстановления Украины. Таким образом, участие Америки «не оставит места для коррупции и инсайдерских соглашений», говорится в материале.

Также американский чиновник отметил, что условия предложенного договора гарантируют, что страны, которые помогали Украине в войне, «не смогут извлечь выгоду от ее восстановления или этих инвестиций».

В то же время Бессент не сообщил, какую часть прибыли от добычи украинских полезных ископаемых будут направлять в фонд, а какая часть достанется Штатам.

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