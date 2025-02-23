Израиль отложил возвращение более 600 палестинцев из-за «унизительных церемоний» ХАМАСа 23.02.2025, 11:28

Офис Нетаньяху выдвинул обвинения террористам.

Власти Израиля решили приостановить освобождение палестинских заключенных, которых планировали отпустить в субботу, 22 февраля, в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС. В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвинили боевиков в «неоднократных нарушениях» и «унизительных церемониях» во время передачи израильских пленных в Газе.

«В свете неоднократных и продолжающихся нарушений со стороны ХАМАСа, в том числе позорных церемоний, которые унижают достоинство наших заложников, было принято решение отложить запланированное на вчерашний день освобождение террористов до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение следующей группы заложников без унизительных церемоний», — заявили в офисе Нетаньяху.

По информации британского телеканала Sky News, сообщение о подобном решении появилось сразу после того, как автомобили, предположительно перевозившие заключенных, выехали из открытых ворот тюрьмы Ofer на оккупированном Западном берегу, развернулись и въехали обратно. Напомним, освобождение 620 палестинцев должно было состояться после того, как в субботу ХАМАС передал Израилю 6 заложников.

Изначально планировалось, что 22 февраля Израиль освободит сотни палестинских заключенных, в том числе мужчину, который находился под стражей более 40 лет, и многих других, приговоренных к тюрьме пожизненно.

Однако когда в регионе наступила ночь, они остались за решеткой, а ХАМАС заявил, что их освобождение отложено, поскольку некоторые из них подверглись «нападениям». Израиль, в свою очередь, опроверг эту информацию и заявил, что в тюрьме находились представители Красного Креста.

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