Пекин предупредил, что действия США «подорвут доверие» китайских компаний
- 23.02.2025, 11:31
Китай отреагировал на обнародование инвестиционной политики «Америка превыше всего».
Китай призвал США прекратить политизировать экономические и торговые вопросы. Действия американского правительства, которые ужесточают пересмотр деловых связей из соображений безопасности, по мнению Китая, подорвут доверие китайских компаний, которые инвестируют в США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Комментарии Министерства торговли Китая появились после обнародования инвестиционной политики «Америка превыше всего», в которой Китай назван среди «противников», систематически направляющих и способствующих инвестициям в американские компании и активы «с целью получения передовых технологий, интеллектуальной собственности и рычагов влияния в стратегических отраслях».
Хотя президент Дональд Трамп ранее намекал на возможность заключения соглашения для предотвращения дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем, положительное сальдо торгового баланса Пекина с Вашингтоном в 295 миллиардов долларов занимает видное место в перечне проблем, беспокоящих новую американскую администрацию.
Представитель Министерства торговли заявил, что Пекин будет внимательно следить за действиями США и принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.
Пекин заявил, что заявления Вашингтона о том, что Китай не смог остановить торговлю фентанилом, были «поводом» для введения обвинений.
В отдельном заявлении 23 февраля Министерство торговли заявило, что предложенные США ограничительные меры против морской, логистической и судостроительной отраслей Китая наносят ущерб как другим, так и самим Штатам. Пекин призвал Вашингтон уважать факты и многосторонние правила и «прекратить противоправные действия».
Напомним, что администрация Трампа сообщила мексиканским чиновникам, что они должны ввести пошлины на китайский импорт.