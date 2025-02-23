Пекин предупредил, что действия США «подорвут доверие» китайских компаний 23.02.2025, 11:31

Китай отреагировал на обнародование инвестиционной политики «Америка превыше всего».

Китай призвал США прекратить политизировать экономические и торговые вопросы. Действия американского правительства, которые ужесточают пересмотр деловых связей из соображений безопасности, по мнению Китая, подорвут доверие китайских компаний, которые инвестируют в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Комментарии Министерства торговли Китая появились после обнародования инвестиционной политики «Америка превыше всего», в которой Китай назван среди «противников», систематически направляющих и способствующих инвестициям в американские компании и активы «с целью получения передовых технологий, интеллектуальной собственности и рычагов влияния в стратегических отраслях».

Хотя президент Дональд Трамп ранее намекал на возможность заключения соглашения для предотвращения дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем, положительное сальдо торгового баланса Пекина с Вашингтоном в 295 миллиардов долларов занимает видное место в перечне проблем, беспокоящих новую американскую администрацию.

Представитель Министерства торговли заявил, что Пекин будет внимательно следить за действиями США и принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

Пекин заявил, что заявления Вашингтона о том, что Китай не смог остановить торговлю фентанилом, были «поводом» для введения обвинений.

В отдельном заявлении 23 февраля Министерство торговли заявило, что предложенные США ограничительные меры против морской, логистической и судостроительной отраслей Китая наносят ущерб как другим, так и самим Штатам. Пекин призвал Вашингтон уважать факты и многосторонние правила и «прекратить противоправные действия».

Напомним, что администрация Трампа сообщила мексиканским чиновникам, что они должны ввести пошлины на китайский импорт.

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