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«Самое время закрутить гайки в отношении России»

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  • 23.02.2025, 11:46
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«Самое время закрутить гайки в отношении России»

Британия завтра вводит самый большой пакет санкций против РФ.

Великобритания объявит о пакете санкций против России. Меры направлены на усиление поддержки Киева в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что в понедельник 24 февраля будет объявлен самый большой пакет санкций против России с начала российско-украинской войны.

Лемми отметил, что наступил «критический момент» для Украины, Великобритании и всей Европы, призвав усилить поддержку Украины и продолжать работать с американскими и европейскими партнерами для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что «без Украины ничего не может быть в Украине».

«Сейчас самое время закрутить гайки в отношении России», - говорится в заявлении Лемми.

Кроме того, Великобритания уже ввела санкции против 1900 лиц и организаций, связанных с российским правительством, с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Лемми также подтвердил решение предоставлять Киеву 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно, а также выразил готовность отправить британские войска в составе миротворческих сил, если это будет необходимо.

Эти санкции были анонсированы на фоне изменения позиции США, где президент Дональд Трамп в последние недели отстранял Украину от переговоров с Москвой, что усиливает решимость Великобритании продолжать оказывать поддержку Украине в этот критический период.

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