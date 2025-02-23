«Самое время закрутить гайки в отношении России» 10 23.02.2025, 11:46

7,984

Британия завтра вводит самый большой пакет санкций против РФ.

Великобритания объявит о пакете санкций против России. Меры направлены на усиление поддержки Киева в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что в понедельник 24 февраля будет объявлен самый большой пакет санкций против России с начала российско-украинской войны.

Лемми отметил, что наступил «критический момент» для Украины, Великобритании и всей Европы, призвав усилить поддержку Украины и продолжать работать с американскими и европейскими партнерами для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что «без Украины ничего не может быть в Украине».

«Сейчас самое время закрутить гайки в отношении России», - говорится в заявлении Лемми.

Кроме того, Великобритания уже ввела санкции против 1900 лиц и организаций, связанных с российским правительством, с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Лемми также подтвердил решение предоставлять Киеву 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно, а также выразил готовность отправить британские войска в составе миротворческих сил, если это будет необходимо.

Эти санкции были анонсированы на фоне изменения позиции США, где президент Дональд Трамп в последние недели отстранял Украину от переговоров с Москвой, что усиливает решимость Великобритании продолжать оказывать поддержку Украине в этот критический период.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com