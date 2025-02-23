Стармер представит Трампу план размещения войск в Украине: известны детали 2 23.02.2025, 12:13

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Кир Стармер

Более широкие взгляды союзников на войну изложит другой политик.

Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине. Такой сценарий возможен, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

При этом, как отмечает издание, европейское предложение зависит от того, удастся ли убедить президента США Дональда Трампа согласиться на «ограниченную военную роль США» (британские официальные лица называют ее «поддержкой», - ред), чтобы защитить европейские войска в Украине в случае, если им будет угрожать опасность, и удержать Россию от нарушения любого соглашения о прекращении огня.

Чиновники, с которыми общались журналисты Wall Street Journal, выразили мнение, что без помощи Трампа европейский план по отправке европейских войск в Украину ждет «тернистый путь».

«Ожидается, что Стармер обсудит разрабатываемый план с Трампом в четверг, но вряд ли пока обратится с конкретным запросом об американской помощи», - заявили европейские чиновники на условиях анонимности.

В свою очередь, Макрон, который встретится с Трампом в понедельник, 24 февраля, «изложит более широкие взгляды союзников на войну».

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