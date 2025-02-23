Глава МИД Украины обсудил возможности завершения войны с американским и польским коллегами
- 23.02.2025, 12:23
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США заинтересованы в продолжительном мире в Европе.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в субботу, 22 февраля, что разговаривал с государственным секретарем США Марко Рубио об «ориентированном на результат украинско-американском диалоге и достижении справедливого завершения почти трехлетней войны с Россией», — написал украинский дипломат на своей странице в социальной сети X, передает «Польское радио».
I spoke with @SecRubio to continue the results-oriented Ukraine-US dialogue. Ahead of the third anniversary of Russia’s full-scale aggression, I underscored Ukraine’s strong will to achieve a comprehensive, just, and lasting peace—one that will strengthen Ukraine and the U.S.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 21, 2025
«В преддверии третьей годовщины полномасштабной агрессии России я подчеркнул решительную волю Украины к достижению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира США заинтересованы в продолжительном мире в Европе мира, который укрепит Украину и США», — подчеркнул Андрей Сибига.
Кроме того, украинский дипломат общался с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, в частности для того, чтобы «поблагодарить Польшу за твердую поддержку и продолжить плодотворный диалог между нашими странами».
«Мы обсудили наше сотрудничество в международных организациях и скоординировали позиции накануне третьей годовщины полномасштабной агрессии России», — заявил глава украинской дипломатии.
Накануне, 21 февраля, в Вашингтоне, прошла встреча глав американского и польского внешнеполитических ведомств.
По результатам этих переговоров, Радослав Сикорский заявил, что «США заинтересованы в продолжительном мире в Европе».