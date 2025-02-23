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Разведчики взорвали укрепления и позиции россиян на юге Украины

  • 23.02.2025, 12:46
Разведчики взорвали укрепления и позиции россиян на юге Украины
ГУР показало, как уничтожает позиции оккупантов
Фото: Getty Images

Операцию показали на видео.

Украинские воины-разведчики показали, как уничтожают укрепления и позиции россиян на юге Украины. Бойцы применяют дроны.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в Telegram.

На кадрах зафиксирована работа бойцы группы БПЛА подразделения «Химера» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР Минобороны. Разведчики показали, как подрывают российских оккупантов на одном из южных направлений фронта.

«На видео - огневое поражение вражеских укреплений и позиций, а также упорный спринт напуганных московитов, которых смерть рано или поздно все равно настигнет», - говорится в сообщении.

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