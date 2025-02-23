Разведчики взорвали укрепления и позиции россиян на юге Украины
- 23.02.2025, 12:46
Операцию показали на видео.
Украинские воины-разведчики показали, как уничтожают укрепления и позиции россиян на юге Украины. Бойцы применяют дроны.
Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в Telegram.
На кадрах зафиксирована работа бойцы группы БПЛА подразделения «Химера» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР Минобороны. Разведчики показали, как подрывают российских оккупантов на одном из южных направлений фронта.
«На видео - огневое поражение вражеских укреплений и позиций, а также упорный спринт напуганных московитов, которых смерть рано или поздно все равно настигнет», - говорится в сообщении.