Разведчики взорвали укрепления и позиции россиян на юге Украины 23.02.2025, 12:46

ГУР показало, как уничтожает позиции оккупантов

Фото: Getty Images

Операцию показали на видео.

Украинские воины-разведчики показали, как уничтожают укрепления и позиции россиян на юге Украины. Бойцы применяют дроны.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в Telegram.

На кадрах зафиксирована работа бойцы группы БПЛА подразделения «Химера» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР Минобороны. Разведчики показали, как подрывают российских оккупантов на одном из южных направлений фронта.

«На видео - огневое поражение вражеских укреплений и позиций, а также упорный спринт напуганных московитов, которых смерть рано или поздно все равно настигнет», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com