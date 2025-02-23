Эксперт разнес в пух и прах новую путинскую легенду о ракете «Орешник»
- 23.02.2025, 13:15
Главу Кремля насмешливо назвал «великим термодинамиком».
Президент России Владимир Путин выкатил очередную страшилку о баллистической ракете «Орешник», заявив, что боеголовки ракеты выдерживают температуру, равную температуре Солнца. Однако авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии «Телеграфу» высмеял это «громкое» заявление, указав, что в этом нет ничего удивительного, ведь любой объект, который входит в атмосферу, имеет огромную температуру.
«Достаточно вспомнить, что любой объект, который входит в атмосферу Земли, он входит с такой же скоростью, с такими же температурами. И ракеты Маска входят с такими температуры, и космические корабли, они тоже имеют огромную температуру, когда входят в атмосферу», - сказал он.
Авиаэксперт также отметил, что в «Орешниках», которыми Россия ударила по Днепру, не было ядерной боеголовки.
«То, что «Орешники» стреляли по Днепру, там боеголовка цельная, которая делится на 36 элементов. Если она делится на 6 элементов, то может иметь боевую часть. А если дальше разделяется, там элементы остаются весом где-то в десятки килограммов. Там негде разместить ядерную боевую часть с термозащитой. В 155-мм снаряде можно разместить ядерную боевую часть. Но он летит не с такой скоростью, как эти ракеты летят», - пояснил он.
При этом эксперт подчеркнул, что важным при поражении является не температура, а кинетический удар.
«Какая там температура, это никого не интересует. Ну, можно там сказать, что температура, как ударное ядро... Оно же в землю идет, или в бетон. Чем он хотел поразить мир, непонятно», - подытожил он.
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Авиаэксперт поиронизировал, что Путин был «выдающимся историком», а теперь стал «термодинамиком».
На днях Путин снова выступил с «сенсационным» заявлением о своем «Орешнике», заявив, что якобы весь мир обсуждает из каких материалов эта ракета сделана.
«Температура этих боеголовок соответствует температуре Солнца... Мы же понимаем, что с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. «Авангард» мы его назвали. Там можно сравнить температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца», - рассказал Путин.