Лукашенко «оскорбляют» даже в Петербурге 9 23.02.2025, 13:33

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Это сделала 62-летняя женщина из Гомельской области.

Уроженку Гомельской области задержали сотрудники дорожной полиции в Петербурге. Оказалось, что она в розыске, пишет «Фонтанка».

По данным издания, 62-летняя женщина сейчас находится в одном из отделов полиции в Петербурге.

Накануне ее остановили на Финляндском вокзале. При проверке документов выяснилось, что она с середины февраля в розыске за «негативные высказывания» об Александре Лукашенко. Комментарии женщина оставляла в период с ноября 2021 по сентябрь 2022 годов.

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