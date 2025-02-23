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Россияне вошли в Днепр в Херсонской области и пожалели

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  • 23.02.2025, 13:37
  • 8,110
Россияне вошли в Днепр в Херсонской области и пожалели

Удачно сработали украинские снайперы.

Снайперы спецподразделения НГУ «Омега» ликвидировали российских пехотинцев, которые передвигались по реке в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео работы опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

«Судя по всему, враг был на другом берегу Днепра, хотя точную дистанцию установить сложно - река там имеет разную ширину, а в устье еще и много островов. Работа снайпера в таких условиях имеет много специфических особенностей, вызванных сложностью рельефа местности», - добавили в публикации.

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