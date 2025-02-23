Трамп зависит от Зеленского 9 Игорь Эйдман

23.02.2025, 13:44

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Игорь Эйдман

Президент Украины задает тренд в мировой политике.

Молодец Зеленский - достойно выдерживает наезды Трампа.

«Послать» Трампа подальше - становится модным трендом мировой политики:

1. Канада с возмущением отвергла бред о вхождение в США в качестве нового штата.

2. Дания отказалась даже разговаривать о продаже Гренландии.

3. Гренландия возмущена и не собирается продаваться (ее правительство, все партии и подавляющее большинство жителей - категорически против).

4. Иордания и Египет отказались принимать палестинцев из Газы, которую Трамп обещал очистить от жителей, сделать американской и превратить в средиземноморскую Ривьеру.

5. Панама отказалась не только вернуть Панамский канал под контроль США, но и отменить сбор на прохождение через канал американских кораблей (опровергла сообщение об этом Госдепа).

6. Трампа «посылают» не только законные правительства, но и, к несчастью, террористы из Хамас, перед которыми он обещала открыть ворота в ад. Чтобы этого не произошло, они к прошлой субботе должны были отпустить всех заложников. Однако большинство заложников томятся в плену, а Трамп так и стоит у ворот в ад в нерешительности: открыть или не открывать.

Трамп всю жизнь следует принципам своего ментора Роя Кона: атаковать, в случае отпора слиться, но говорить о своей победе. Сейчас Трамп в отношениях с Зеленским находится в стадии атаки. Встретившись с жестким отпором, он сольется и пойдет на уступки.

Американский президент, вопреки заявлениям украинских властей, утверждает, что близок к соглашению по природным ископаемым. Торопится, суетится. Ему кровь из носу нужна подпись Зеленского под любой, даже самой бессмысленной бумажкой, чтобы рапортовать избирателям об успехе. После череды неудач Трампу очень не хочется, чтобы еще и Зеленский публично его «послал».

Американский президент сейчас зависит от решения Зеленского и тот может использовать это обстоятельство на благо Украины.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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