Ученые: Некоторые звезды рождаются из пушистых облаков 1 23.02.2025, 13:51

Это мило, но сам процесс остается одной из главных загадок астрофизики.

Исследования показывают, что звезды рождаются в плотных облаках газа и пыли, известных как молекулярные облака, и процесс их формирования остается одной из главных загадок астрофизики.

Современные методы дают возможность детально исследовать молекулярные облака, отличающиеся по структуре и температуре, что позволяет лучше понять механизм образования звезд, пишет nv.ua.

Внимание ученых привлек регион, содержащий меньшую концентрацию тяжелых элементов, что делает его отличным кандидатом для изучения условий, существовавших миллиарды лет назад. Анализ позволил выявить два типа молекулярных облаков — нитевидные и пушистые, различающиеся по температуре и структуре. Высокоточные наблюдения показали, что нитевидные облака имеют более высокую температуру и способствуют формированию маломассивных звезд, тогда как пушистые облака демонстрируют большую турбулентность, что может влиять на звездообразование.

Благодаря передовым технологиям удалось получить детализированные изображения облаков, содержащих молодые звезды, чья масса в десятки раз превышает массу Солнца. Это открытие позволило установить связь между структурой молекулярных облаков и их способностью формировать звезды, подобные Солнцу. Дополнительные исследования показывают, что содержание тяжелых элементов играет ключевую роль в поддержании структуры молекулярных облаков и последующем образовании планетных систем.

Выявленные различия в структурах облаков позволяют предположить, что окружающая среда влияет на процесс формирования звезд и может играть важную роль в создании планетных систем. В дальнейшем планируется расширить исследования, сравнивая данные о молекулярных облаках в различных галактиках, что поможет глубже понять эволюцию звезд и раннюю историю Вселенной.

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