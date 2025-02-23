«Облапошились»: Z-пропагандисты признали провал армии РФ 2 23.02.2025, 14:17

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В эфире появился откровенный рассказ.

Спустя три года большой войны пропагандисты Кремля начали откровенно говорить о провале так называемой «СВО».

В эфире подконтрольной Кремлю радиостанции «Комсомольская правда» заговорили о разгроме российского десанта под Гостомелем в феврале 2022 года, пишет «Диалог.UA».

Зритель дозвонился в эфир программы Z-военкоров Михаила Тимошенко и Виктора Баранца. Он поинтересовался у них, зачем Россия положила на Киевщине такое огромное количество своих солдат, если, со слов диктатора Владимира Путина, планов по захвату украинской столицы якобы не было.

В ответ пропагандисты довольно откровенно рассказали о том, как провалилась операция РФ по захвату плацдарма в Гостомеле.

«Да, цель была захватить этот аэродром. Да, мы там облапошились. И мы это не боимся говорить серьезно. И понесли большие потери. Мы не разведали площадку высадки и там от пуза просто украинцы расстреливали наших десантников. Получилось, что десант высадили. А зачем? Десант высаживают, чтобы захватить плацдарм и чтобы туда пробились твои войска», — заявили Тимошенко и Баранец.

Они утверждают, что виновник этого разгрома генерал ВС РФ Сердюков якобы был «наказан» снятием с должности.

Пропагандисты лукавят. Дело в том, что Сердюков был переведен на другую высокопоставленную должность командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан.

Тимошенко и Баранец также подтвердили, что Гостомель был не единственным грандиозным провалом российской армии в этой войне.

«Ну разве мы только в Гостомеле нарушили элементарнейшие правила разведки? (...) Колонна 1,5 км входит в лесной участок по узкой дороге, врывается без разведки ни справа, ни слева, ничего! Вперед пошли и все! Если одна треть колонны вышла — уже хорошо. И кто виноват? Требуют фамилии, кто виноват. А что, вам легче будет?» — рассказали пропагандисты.

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