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Reuters: Еще одна страна Европы готова направить миротворцев в Украину

  • 23.02.2025, 14:21
  • 1,880
Reuters: Еще одна страна Европы готова направить миротворцев в Украину

При условии, если будет получен соответствующий запрос от ООН.

Швейцария заявила о готовности направить до 200 солдат для участия в миротворческой миссии в Украине. При условии, если будет получен соответствующий запрос от ООН.

Об этом сообщает Reuters.

Швейцария готова рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии в Украине, если поступит соответствующий запрос и будет получено одобрение от правительства, заявил командующий швейцарских вооруженных сил Томас Зюссли в интервью.

Зюссли уточнил, что Швейцария, вероятно, сможет выделить до 200 солдат в течение девяти-двенадцати месяцев. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от согласования с правительством и парламентом страны. Сейчас все разговоры о возможной отправке миротворцев остаются гипотетическими, поскольку непонятно, как будет развиваться ситуация между Россией и Украиной.

«Мира пока нет, и от ООН не поступало никаких запросов», - отметил Зюссли, добавив, что обсуждения касаются только потенциальных вариантов в случае стабилизации ситуации.

Швейцария, известная своей нейтральной позицией, уже участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру. Одной из крупнейших является миссия в Косово, где швейцарские солдаты оказывают поддержку Силам НАТО для Косово (КФОР).

Европейские страны продолжают обсуждать возможность отправки миротворцев в Украину в рамках дипломатических усилий по прекращению конфликта, который длится уже три года после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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