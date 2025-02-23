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Илон Маск лично ответил на слухи об отключении Украины от Starlink

  • 23.02.2025, 14:44
  • 1,052
Илон Маск лично ответил на слухи об отключении Украины от Starlink
Илон Маск

Миллиардер отреагировал в соцсети X.

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск лично отреагировал на сообщения агентства Reuters о том, что Белый дом якобы угрожает Украине отключением от спутниковой связи Starlink на фоне отказа украинского лидера Владимира Зеленского заключать сделку по минеральным ресурсам Украины.

Миллиардер назвал фейком распространенную журналистами информацию. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Это неправда. Reuters врет», – написал Маск. По его словам, «Reuters уступает только AP по количеству лживых новостей».

Отметим, в материале Reuters говорится, что тема доступа Украины к Starlink была поднята после того, как украинские власти отклонили первый вариант сделки по минеральным ресурсам. В свою очередь, в ЦПД при СНБО Украины выразили уверенность, что этого не произойдет, поскольку «на фронте есть альтернативные вещи».

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