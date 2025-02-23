Илон Маск лично ответил на слухи об отключении Украины от Starlink 23.02.2025, 14:44

1,052

Илон Маск

Миллиардер отреагировал в соцсети X.

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск лично отреагировал на сообщения агентства Reuters о том, что Белый дом якобы угрожает Украине отключением от спутниковой связи Starlink на фоне отказа украинского лидера Владимира Зеленского заключать сделку по минеральным ресурсам Украины.

Миллиардер назвал фейком распространенную журналистами информацию. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Это неправда. Reuters врет», – написал Маск. По его словам, «Reuters уступает только AP по количеству лживых новостей».

Отметим, в материале Reuters говорится, что тема доступа Украины к Starlink была поднята после того, как украинские власти отклонили первый вариант сделки по минеральным ресурсам. В свою очередь, в ЦПД при СНБО Украины выразили уверенность, что этого не произойдет, поскольку «на фронте есть альтернативные вещи».

This is false.



Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com